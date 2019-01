Sorpreso a confezionare dosi di cocaina in un capannone ad Eboli. Arrestato 35enne marocchino

I Carabinieri della Compagnia di Eboli, al comando del Capitano Luca Geminale, in un capannone abbandonato a Santa Cecilia, hanno arrestato E.S., 35enne marocchino pregiudicato, mentre era intento a tagliare e confezionare dosi di cocaina.

Il 35enne è stato immediatamente sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di circa 20 dosi di cocaina pronte alla vendita più una discreta quantità di marijuana.

La sostanza stupefacente ed il materiale utilizzato per il confezionamento sono stati sequestrati.

Il marocchino, condotto in caserma per l’espletamento delle formalità di rito, è stato trasportato presso la casa circondariale di Salerno Fuorni, in attesa dell’udienza di convalida davanti al GIP.

– Claudia Monaco –