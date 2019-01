Scoperto ad Eboli un supermercato abusivo in casa. Denunciato 55enne marocchino

I Carabinieri della Compagnia di Eboli, al comando del Capitano Luca Geminale, a Santa Cecilia, lungo via Guglielmo Pepe, hanno individuato e controllato un’abitazione in cui viveva B.E., 55enne di nazionalità marocchina.

Quest’ultimo aveva adibito la propria dimora a supermercato abusivo. Infatti, è stata scoperta all’interno della casa una grossa quantità di merce ed alimenti in cattivo stato di conservazione. Tutta la merce, per un valore complessivo di circa 50mila euro, è stata sequestrata e il proprietario è stato denunciato per esercizio abusivo di attività commerciali, omesse comunicazioni all’autorità amministrativa e vendita di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione.

Saranno effettuati accertamenti da parte dell’Asl per le ulteriori e previste sanzioni amministrative.

– Claudia Monaco –