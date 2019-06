Sorpreso a coltivare piante di Cannabis sativa. Denunciato giovane cilentano

La Stazione Carabinieri “Parco” di Vallo della Lucania ha denunciato un giovane di Moio della Civitella, grazie alle investigazioni coordinate dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, perchè responsabile di coltivazione illecita di una congrua quantità di piante appartenenti alla famiglia delle “cannabinaceae” del genere Cannabis sativa varietà “indica” da cui si ricava la marijuana.

Grazie alla complessa attività di indagine condotta dal Comandante della Stazione Carabinieri “Parco” di Vallo della Lucania, coadiuvato sia da militari della Stazione stessa che dal personale del Reparto Carabinieri Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, le piante di cannabis sono state sequestrate.

Quanto svolto dai Carabinieri Forestali rientra tra le specifiche funzioni di prevenzione e repressione delle frodi ai danni della qualità delle produzioni agroalimentari esercitate dal Comando Unità Forestali, Ambientali, ed Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri.

In questo caso particolare le attività sono volte al sostegno e alla promozione della coltivazione e della filiera di alcune varietà di cannabis sativa quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità.

– Chiara Di Miele –