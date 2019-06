Effettua trasporto eccezionale in A2 a Sala Consilina ma lavorando a nero.Fermato dalla Polizia Stradale

Proseguono senza sosta i controlli della Polizia Stradale lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo dove, questo pomeriggio, nell’Area di Servizio Sala Consilina Sud è stato intercettato un Tir che, effettuando un trasporto eccezionale, stava portando da Benevento a Cosenza un altro veicolo utilizzato in un parco eolico per installare delle pale.

Gli agenti del Centro Operativo Autostradale, diretto dal Vice Questore, dottor Francesco Minniti, e quelli della Sottosezione della Polizia Stradale di Sala Consilina hanno proceduto a controllare il mezzo pesante e il conducente, scoprendo che quest’ultimo risulta irregolare per quanto riguarda il rapporto di lavoro con il proprietario del camion.

Inoltre uno degli pneumatici era in pessime condizioni per poter affrontare un viaggio simile in autostrada.

I poliziotti hanno provveduto a ritirare la patente per trasporti eccezionali al conducente, la carta di circolazione e ad elevare una sanzione amministrativa di 1000 euro.

– Chiara Di Miele –