Solidarietà ai tempi del Coronavirus. Gruppo di amici di Polla dona 200 mascherine per le emergenze

Un gesto di solidarietà è quello messo in atto da un gruppo di amici a Polla.

Il gruppetto ha deciso di donare 200 mascherine alla Polizia Municipale per farle distribuire alla Protezione civile, alla Caserma dei Carabinieri, agli Uffici comunali, al Sindaco e alle persone costrette ad uscire di casa per problemi di salute.

Altre 500 mascherine saranno consegnate a tutte le attività commerciali e a tutti i lavoratori che operano nelle strade di Polla.

Un piccolo ma grande gesto per aiutare le persone che combattono in prima linea in questa emergenza sanitaria.

– Claudia Monaco –