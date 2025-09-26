Nel corso di un servizio mirato al contrasto dei reati ambientali, gli agenti della Polizia Municipale di Capaccio Paestum, coordinati dal Comandante Clelia Saviano, in collaborazione con il personale tecnico del Nucleo Guardie Ambientali Provinciale dell’Accademia Kronos APS di Salerno, hanno sequestrato un’officina meccanica, dislocata su un’area di circa 2.500 metri quadri e denunciato il titolare per smaltimento illecito di rifiuti pericolosi.

Il personale ha proceduto ad elencare quello che era presente riscontrando una concentrazione di carcasse di auto e anche un’ingente quantità di pneumatici dismessi depositati in tutta l’area.

Gli agenti hanno attestato che parte delle acque reflue del piazzale, mescolate con liquidi oleosi provenienti da due ponti sollevatori auto non autorizzati, si incanalavano nel canale consortile adiacente alla struttura tramite un foro.

Il titolare è stato inoltre denunciato in quanto in un’area vicina all’officina sono stati scoperti vari rifiuti speciali, configurando un vero e proprio deposito incontrollato. Nello specifico sono stati trovati motori, carrozzerie, pneumatici usati, filtri d’aria, oli esausti, fusti contenenti oli, cerchioni arrugginiti e parti di carrozzeria.