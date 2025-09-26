Continuano le azioni mirate della Polizia Municipale di Eboli, guidata dal Comandante Daniele De Sanctis.

Durante i controlli è stato denunciato e sanzionato per 1000 euro un parcheggiatore abusivo in piazzale Lombardi, nel parcheggio dell’Asl. L’abusivo, tra l’altro, ha manifestato anche una condotta lesiva minacciando e molestando i cittadini ed è stato quindi applicato il Daspo con verbale di allontanamento, così come disposto da regolamento di Polizia Urbana, ed è stata effettuata la segnalazione alla Questura.

Gli agenti hanno inoltre intensificato i controlli alle persone in bici e sui monopattini elettrici. Nella zona di piazza della Repubblica è stato fermato un ragazzo di 13 anni alla guida di un monopattino senza indossare il casco di protezione. È stata sanzionata la mamma in quanto obbligata in solido.

Soddisfatto l’assessore Antonio Corsetto che ribadisce ancora una volta come “le azioni continuano senza sosta. Ringrazio di questo il Comandante De Sanctis e gli agenti della Polizia Municipale per il controllo del territorio e per garantire la sicurezza dei cittadini. Nel frattempo si continua a monitorare e sanzionare per il deposito dei rifiuti nelle strade cittadine, con ottimi risultati”.