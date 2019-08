“Dal 29 giugno nessuna notizia di Rocco Acocella, il 30enne salernitano che stava effettuando una traversata in solitaria lungo l’Oceano Atlantico. Rocco aveva comunicato di volersi muovere dalle Antille Francesi alla Colombia ma da quasi un mese sono in corso le ricerche poiché si spera sia ancora vivo, seppur disperso”.

A dichiararlo è la Federazione dei Giovani Socialisti della Campania in merito alla scomparsa del giovane skipper scomparso nell’Oceano Atlantico mentre effettuava una traversata sulla sua imbarcazione.

“La pagina Facebook ‘Rocco Acocella Missing’ – continua il gruppo – ha ottenuto, finora, il seguito di oltre 5500 persone e le ricerche vedono il coinvolgimento diretto di Farnesina, Guardia Costiera Italiana, Armada de Colombia, Fuerza Naval de Caribe e le ambasciate italiane di Bogotà, Nicaragua, Costarica, Panama e Venezuela. Nonostante ciò, lo skipper e la sua famiglia, in evidente apprensione per le sorti di Rocco, non hanno ricevuto alcun segnale di conforto e sostegno per divulgare in modo ancor più capillare la notizia delle ricerche in corso da parte delle istituzioni. È necessario dare un segnale forte, è necessario far sì che tutti possano dare il proprio contributo non soltanto annuendo e fingendo apprensione nei riguardi della famiglia Acocella ma anche e soprattutto dando ampio risalto alle informazioni che quotidianamente sono pubblicate sul web grazie all’impegno della sorella di Rocco, Elisabetta”.

Acocella, biologo 30enne, avrebbe dovuto raggiungere l’Ecuador per fare da guida a un gruppo di giovani turisti per conto di un tour operator internazionale.

“Non possiamo e non dobbiamo fare finta di niente – è l’appello della Federazione – ogni singola condivisione può fare la differenza e dobbiamo necessariamente far sì che tutte le informazioni ottenute dagli otto Stati finora coinvolti nelle ricerche possano arrivare al maggior numero possibile di persone. Purtroppo questo genere di notizie non porta voti, per cui evidentemente non è stato possibile far sì che qualcuna tra le forze politiche attive sui social più che tra le persone si potesse interessare attivamente alla questione. Proviamo a farlo noi Giovani Socialisti, incaricandoci di condividere da oggi, sui nostri canali social, tutte le notizie che verranno man mano pubblicate sulla pagina dedicata e invitando tutte le persone a seguire la pagina”.

“Siamo certi – concludono – che nel prossimo consiglio comunale e nel prossimo consiglio regionale, per mezzo dei nostri rappresentati, sarà dato spazio alla notizia e sarà richiesto alle autorità di farsi carico di dare il maggior supporto possibile, in termini materiali, economici e informativi al fine di giungere al più presto a una conclusione della vicenda. Più tempo passa, più è importante far sì che le attività vedano il coinvolgimento del maggior numero possibile di persone”.

– Claudia Monaco –

