Giovane skipper di Salerno disperso da giorni nell’Oceano Atlantico. Si cerca Rocco Acocella

Sono ore di apprensione per il giovane skipper salernitano Rocco Acocella scomparso nell’Oceano Atlantico mentre effettuava una traversata sulla sua imbarcazione.

Acocella, biologo 30enne, era salpato lo scorso 17 giugno con un trimarano dalle Antille Francesi e sarebbe dovuto arrivare nel porto colombiano di Barranquilla tra il 28 e il 29 giugno. In seguito avrebbe dovuto raggiungere l’Ecuador per fare da guida a un gruppo di giovani turisti per conto di un tour operator internazionale. Il 30enne, però, in Colombia non è mai arrivato.

In breve è scattato l’allarme dei familiari da Salerno. Il giovane è descritto come molto esperto e con elevate competenze nautiche.

Acocella è stato anche attivista Greenpeace ed è molto sensibile ai temi dell’ecologia.

La speranza è che il trimarano abbia avuto un problema tecnico e stia seguendo le correnti in direzione di Panama o delle Isole Vergini.

– Claudia Monaco –