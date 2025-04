Martedì 29 aprile alle ore 18:00, a Salerno, presso il Piccolo Teatro Porta Catena (in via Porta Catena 60) si terrà l’incontro “Sionismo, Palestina e libertà dei popoli” organizzato da Memoria in Movimento, Femminile Palestinese e Arci.

Il dibattito sarà moderato da Maria Rosaria Greco di Femminile palestinese e introdotto da Angelo Orientale di Memoria in Movimento.

Interverranno Gennaro Avallone, docente di Sociologia dell’ambiente e del territorio presso l’Unisa, Souzan Fatayer della Comunità palestinese campana, Raffaella Bolini, vicepresidente nazionale ARCI, e Alfio Nicotra di “Un Ponte Per”.

L’iniziativa rientra nella rassegna R-ESISTENZE.