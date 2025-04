Atto vandalico a Battipaglia nella serata di ieri.

A denunciare sui social l’accaduto è stata la proprietaria di un’abitazione, che si è ritrovata una finestra rotta da un sasso lanciato da qualche passante.

“Ormai Battipaglia è un covo di vandali – scrive -. Per fortuna al momento dell’accaduto non c’era qualcuno, ma fino a qualche secondo prima poteva esserci mio figlio in quella stanza, il gatto, io o mio marito o chiunque altro, e si sarebbe fatto male sicuramente”.

Episodi simili sono stati segnalati anche da altri cittadini che hanno trovato i vetri delle proprie auto in frantumi oppure i portoni d’ingresso dei palazzi in cui abitano.

La richiesta dei residenti è che vengano intensificati i controlli e soprattutto che i genitori tengano sott’occhio i propri figli perché gesti come questi oltre a causare un danno economico rappresentano un vero e proprio rischio per l’incolumità delle persone.