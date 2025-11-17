La Società Gelbison, in merito ai fatti verificatisi in occasione della partita Gelbison-Messina di ieri, esprime la propria posizione con chiarezza. Il sindaco di Vallo della Lucania Antonio Sansone è stato aggredito nel tentativo di sedare alcuni comportamenti scorretti.

“La Gelbison ha sempre considerato il proprio stadio come un luogo di aggregazione: uno spazio in cui il tifo e la passione possano convivere in modo costruttivo – scrivono -. Tuttavia, lo sforzo quotidiano al fine di arginare eventuali comportamenti scorretti può essere, in taluni casi, vanificato dalla protervia di singoli tifosi. Dai riscontri in nostro possesso risulta che il diverbio non sia avvenuto con un gruppo, bensì con una singola persona. Non sembra quindi verificatasi alcuna aggressione collettiva. Anzi, buona parte della tifoseria organizzata è intervenuta per placare gli animi“.

La Gelbison è fortemente impegnata nel promuovere valori forti, sani e condivisi attraverso il progetto #Gelbisoncittàterritorio e le scuole calcio. Centinaia di ragazzi partecipano ogni anno alle attività sportive non solo per apprendere il calcio, ma anche per crescere come cittadini consapevoli con senso civico, rispetto e fair-play.

“Crediamo fermamente che lo sport sia uno strumento privilegiato per contrastare la crisi valoriale che investe la nostra società e ci poniamo come parte attiva di questo processo formativo – continuano -. L’intervento del Sindaco, per quanto deciso, è stato rivolto a contenere comportamenti poco sportivi da parte di pochi tifosi. Il suo intento è stato quello di adoperarsi per affermare un clima sereno e rispettoso che rischiava di essere turbato. Desideriamo esprimere la nostra piena solidarietà al sindaco di Vallo della Lucania Antonio Sansone. Comprendiamo le ragioni che lo hanno spinto ad assumere il ruolo delicato rivestito durante l’episodio. Il suo intervento è stato mosso dalla volontà di tutelare la serenità dell’evento sportivo. La modalità del suo agire è stata dettata più che dalla gravità degli episodi che si stavano verificando, dalla volontà educatrice nei riguardi di giovani da lui ben conosciuti. La maggior parte degli stessi, infatti, ha capito il senso di quell’intervento, isolando l’unico che, con atteggiamenti minacciosi, mostrava di non voler accettare il rimprovero“.

“Purtroppo allo stato attuale delle cose e delle strutture utilizzate dalla Gelbison, in attesa del completamento dei lavori al Morra di Vallo della Lucania, si crea una promiscuità tra gruppi di tifosi che normalmente avrebbero spazi dedicati. La Gelbison, ribadendo la solidarietà al sindaco Antonio Sansone e la condanna di quanto accaduto, ribadisce il proprio impegno a collaborare con le istituzioni locali, la cittadinanza e le Forze dell’Ordine per promuovere eventi sportivi sicuri e rispettosi, nonché la propria disponibilità ad affrontare insieme le sfide infrastrutturali che renderebbero più ordinato e armonioso lo svolgimento delle partite” concludono dalla Società del presidente Puglisi.