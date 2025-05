L’Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli ha emanato la nuova ordinanza di Sicurezza Balneare che è entrata in vigore dal 16 maggio dopo un approfondito lavoro di squadra che ha visto il coinvolgimento diretto del personale che opera quotidianamente sul territorio e il pieno recepimento delle recenti indicazioni ministeriali e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

L’obiettivo è quello di rendere le norme più attuali per una maggiore tutela della vita umana in mare, considerato anche l’aumentare della pressione antropica sulle coste italiane, recependo le indicazioni del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tra le principali novità la stagione balneare è stata ufficialmente individuata nel periodo compreso tra la terza settimana di maggio e la terza settimana di settembre; dunque per il 2025 le nuove regole entreranno in vigore dal 17 maggio al 21 settembre. In questo arco temporale sarà garantita la presenza obbligatoria del servizio di salvataggio, con l’obiettivo di assicurare i più elevati standard di sicurezza per i bagnanti.

Ogni singolo stabilimento balneare dovrà obbligatoriamente assicurare il servizio di salvataggio tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00. Qualora le Amministrazioni lungo l’intero litorale del Circondario Marittimo vogliano estendere la durata minima della stagione balneare tramite appositi provvedimenti di specifica competenza dovrà comunque essere garantito il servizio di salvataggio, secondo le modalità disciplinate dall’ordinanza. Sono fatte salve ulteriori disposizioni vigenti relative all’Area Marina Protetta “Santa Maria di Castellabate” lungo il litorale marino e costiero di Castellabate.

Un’altra importante novità riguarda il sistema di segnalazione dello stato della balneazione, che prevede l’utilizzo di bandiere codificate secondo i criteri europei: verde per condizioni favorevoli e servizio di assistenza attivo; gialla per condizioni meteo-marine potenzialmente rischiose, ma sempre con assistenza presente; rossa per situazioni di pericolo o balneazione sconsigliata. Tutti gli esercenti balneari e i Comuni competenti per la gestione delle spiagge libere dovranno adottare una segnaletica chiara, plurilingue e arricchita da pittogrammi esplicativi. I nuovi cartelli, oltre a segnalare la presenza o l’assenza dei servizi di salvataggio, dovranno indicare potenziali situazioni di pericolo relative al tratto di arenile, gli orari di assistenza, le condizioni meteo-marine e i rischi tipici della zona.

Il Comando di Agropoli ricorda che, in caso di emergenze in mare, il Numero Blu da comporre è il 1530 sia da utenza fissa che da cellulare, attivo h24 per garantire interventi immediati a tutela della salvaguardia della vita umana in mare oppure il Numero Unico Europeo per le Emergenze 112. Infine, si richiama l’attenzione di tutti gli utenti del mare alla massima prudenza. La principale opera di prevenzione a tutela della sicurezza comune è l’assunzione di comportamenti responsabili e rispettosi in mare e sulle spiagge.

Anche il Circondario Marittimo di Palinuro ha emanato il provvedimento, a firma del Tenente di Vascello Samantha Losito, che regolamenta gli aspetti di sicurezza lungo la fascia costiera del basso Cilento, compresa tra Pisciotta e Sapri. Le disposizioni interessano la delimitazione delle zone di mare riservate ai bagnanti, la regolamentazione della navigazione nelle aree in prossimità delle stesse e l’organizzazione dei servizi di assistenza e salvataggio.

In caso di situazione di emergenza in mare, pericolo per la navigazione o tutela dell’ambiente è necessario contattare immediatamente la Guardia Costiera ai seguenti numeri: 1530, 0974/938383 Sala Operativa Guardia Costiera di Palinuro, 0974/932644 Guardia Costiera di Marina di Camerota, 0974/986432 – 0974/986175 Guardia Costiera Scario, 0973/604001 Guardia Costiera di Sapri.