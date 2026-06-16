Istituito a Salerno il Nucleo Operativo Sicurezza (N.O.S.), il nuovo reparto speciale della Polizia Municipale destinato a rafforzare il controllo del territorio e il contrasto ai fenomeni di illegalità urbana.

La decisione punta a contrastare problematiche come microcriminalità, accattonaggio molesto, spaccio di sostanze stupefacenti, abusivismo commerciale e situazioni di degrado urbano. Il nuovo Nucleo sarà composto da circa venti unità tra agenti e ufficiali e opererà con un modello ad alta visibilità, concentrando la propria attività soprattutto sul Lungomare Trieste e nelle aree limitrofe.

Particolare attenzione sarà riservata anche al fenomeno dei parcheggiatori abusivi, attraverso attività di monitoraggio, sequestri dei proventi illeciti e provvedimenti di allontanamento. Previsti inoltre controlli sui titoli di soggiorno e l’attivazione delle procedure previste dalla normativa vigente nei casi di irregolarità. Il nuovo reparto sarà dotato di mezzi e attrezzature specifiche tra cui un’auto civetta, un veicolo di servizio e dispositivi di protezione individuale finanziati attraverso le risorse ordinarie di bilancio.

La delibera prevede inoltre un coordinamento con i servizi sociali comunali per la gestione delle situazioni di marginalità sociale che non presentano profili di rilevanza penale.