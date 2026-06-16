Ha preso il via il progetto PON “Mare per Crescere”, un percorso educativo rivolto agli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina e condotto dagli istruttori federali della Lega Navale di Praia a Mare.

La prima giornata si è svolta a Praia a Mare, con lo splendido scenario dell’Isola di Dino a fare da sfondo e ha previsto una lezione teorica di vela seguita dall’uscita in mare, dove i ragazzi hanno potuto mettere subito in pratica quanto appreso.

Nel pomeriggio le attività sono proseguite con il SUP, disciplina che ha permesso agli studenti di sviluppare nuove competenze sportive e di rafforzare lo spirito di collaborazione e di squadra in un clima di entusiasmo e divertimento.

Il progetto proseguirà nei prossimi giorni con ulteriori attività sportive e formative, tra cui la canoa e discipline legate alla conoscenza e alla tutela dell’ambiente marino. Un percorso che unisce apprendimento, movimento e scoperta del territorio, offrendo agli studenti un’esperienza formativa a tutto tondo al di fuori delle mura scolastiche.