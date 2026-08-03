Con decreto dirigenziale n. 25 approvato oggi la Regione Campania interviene a sostegno delle aziende agricole attraverso la concessione di una maggiorazione dell’assegnazione di gasolio agricolo agevolato (UMA – Utenti Motori Agricoli).

Il provvedimento consentirà alle imprese di proseguire le attività produttive fino alla fine dell’anno, assicurando il supporto necessario per fronteggiare le difficoltà determinate dall’eccezionale andamento climatico del 2026, caratterizzato dal perdurare delle ondate di calore, dalla scarsità delle precipitazioni e dalla conseguente riduzione delle riserve idriche disponibili.

Le richieste di assegnazione straordinaria di gasolio agricolo agevolato potranno essere presentate dal 24 agosto al 30 settembre.

Inoltre, il provvedimento stabilisce la possibilità di considerare ammissibile il consumo delle quote di gasolio già richieste e assegnate per le lavorazioni del terreno, qualora necessarie a fronteggiare le maggiori esigenze connesse all’irrigazione di soccorso e ai fabbisogni straordinari determinati dall’andamento climatico, l’accoglimento delle richieste di maggiorazione per le colture irrigue (riferite a un ciclo primaverile-estivo) da parte delle aziende che abbiano esaurito le disponibilità assegnate, estendendo la misura anche alle aziende zootecniche per le esigenze legate all’abbeveraggio degli animali, la possibilità di richiedere il supplemento esclusivamente a seguito dell’esaurimento dell’intera disponibilità di carburante prelevabile, con esclusione delle assegnazioni relative a benzina e gasolio destinate alle serre, non interessate dalla misura, la concessione di un incremento dell’assegnazione pari al 30% dei quantitativi annualmente assegnati per l’irrigazione delle colture a ciclo primaverile-estivo e pari al 30% dei quantitativi annui assegnati per le attività di allevamento.