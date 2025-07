Ha avuto un infarto in una zona impervia sulle colline di Salerno un uomo mentre era alle prese con attività lavorative. Salvifico per lui l’intervento immediato dei soccorsi.

Il 51enne è stato raggiunto nella zona dove sono situate le antenne televisive. La postazione infermieristica ASL MSB Salerno 1, supportata da ambulanza e autista della Croce Rossa Italiana, è intervenuta per un malore improvviso.

E’ stato attivato immediatamente il protocollo specifico, con il coordinamento della Centrale Operativa e con medico e infermiere. Considerata la gravità del caso e l’impervietà dell’area, è stato richiesto il supporto dell’elisoccorso. Tuttavia, i cavi dell’alta tensione hanno reso impossibile la verricellata.

Con l’arrivo tempestivo dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile e la collaborazione tra tutti gli operatori presenti, si è optato per il trasporto via terra. Il paziente è stato quindi trasferito in sicurezza all’ospedale per l’accesso immediato in emodinamica.

Il 51enne è salvo, grazie a una macchina dei soccorsi che, nonostante le difficoltà logistiche, ha funzionato con efficienza e spirito di squadra.