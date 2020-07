Si scontra con un camion nel Cuneese a bordo del suo scooter. Perde la vita uomo originario di Salvitelle

Una tragedia quella che si è consumata oggi sulla Strada Statale Cuneo-Vignolo all’altezza di Santa Croce di Cervasca dove ha perso la vita Luigi Antonio Scelza, 48enne originario di Salvitelle.

L’uomo, che viveva in provincia di Cuneo da diversi anni, era alla guida di uno scooter che si è scontrato contro un camion.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine ed i sanitari del 118.

Il 48enne è arrivato in ospedale in condizioni disperate ed è morto poco dopo.

Indagini in corso per stabilire le cause dell’incidente.

Dolore e sgomento a Salvitelle dove l’uomo era conosciuto da tutti. Lascia la moglie e due figli.

– Claudia Monaco –