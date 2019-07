Si schianta con la bicicletta elettrica in Calabria. Gravemente ferito giovane salernitano

E’ ricoverato in gravi condizioni all’ospedale “Annunziata” di Cosenza un 18enne salernitano che lunedì sera è rimasto vittima di un incidente a Parghelia, a pochi km da Tropea, dove si trovava per uno stage in un ristorante della zona.

Il ragazzo era in sella ad una bicicletta elettrica quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo e si è schiantato contro un parapetto in via Luigi Razza. L’impatto è stato molto violento e il 18enne è precipitata da un’altezza di oltre 5 metri finendo nella strada sottostante.

Gli amici che erano in sua compagnia hanno allertato i sanitari del 118 che inizialmente lo hanno trasportato all’ospedale di Vibo Valentia. Successivamente i medici ne hanno disposto il trasferimento presso l’ospedale di Cosenza dove è stato ricoverato in gravi condizioni a causa di diverse fratture e un trauma cranico con un’emorragia interna.

Il 18enne è in coma e la sua prognosi è riservata.

– Chiara Di Miele –