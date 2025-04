Si fingono Carabinieri e raggirano e derubano una 98enne nella sua abitazione a Potenza, portandole via oggetti preziosi, tra cui le fedi nuziali su cui sono incisi il suo nome e quello del marito.

E’ quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, quando grazie alla segnalazione del Centro Operativo della Polizia Stradale di Napoli e al tempestivo intervento degli agenti del Distaccamento di Angri due giovani sospettati di aver commesso un furto con modalità fraudolente ai danni dell’anziana sono stati arrestati nei pressi della barriera autostradale di Nocera Inferiore, lungo la carreggiata nord della A3 Salerno – Pompei – Napoli.

I due, F. R. e C. C., entrambi 21enni e con precedenti, viaggiavano a bordo di una Fiat 500X quando sono stati fermati per il controllo. Un’accurata ispezione dell’auto ha permesso di scoprire, nascosto in una paratia di plastica sotto il cruscotto, un sacchetto contenente monili in oro e argento, riconducibili proprio alla vittima del furto. Le indagini hanno confermato che gli indagati si trovavano effettivamente nelle vicinanze dell’abitazione al momento del reato.

I giovani sono stati quindi arrestati e trasferiti presso la Casa Circondariale di Salerno, in attesa dell’udienza di convalida.

La Polizia di Stato rinnova l’appello alla cittadinanza, in particolare agli anziani e ai loro familiari, a diffidare da richieste sospette di denaro o preziosi da parte di sedicenti appartenenti alle Forze dell’Ordine e a denunciare immediatamente ogni episodio alle autorità competenti. La collaborazione tempestiva è fondamentale per avviare indagini rapide e, come in questo caso, recuperare la refurtiva e assicurare alla giustizia i responsabili.