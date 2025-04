“Desideriamo esprimere, con fermezza e profonda gratitudine, la nostra piena solidarietà e vicinanza all’Arma dei Carabinieri e in particolare ai militari della Compagnia di Sala Consilina, guidati dal Capitano Veronica Pastori, per il coraggioso e tempestivo intervento avvenuto ad Atena Lucana”.

E’ il commento di Attilio Pierro e Federica Mignoli, rispettivamente coordinatore e vicecoordinatore area Sud della Lega nella provincia di Salerno.

“L’operazione, che ha portato al fermo di tre uomini di nazionalità straniera a bordo di un veicolo rubato – aggiungono – è il risultato di un’attività di controllo del territorio condotta con professionalità, senso del dovere e spirito di sacrificio. Durante l’inseguimento, secondo le prime ricostruzioni, i malviventi avrebbero tentato di investire un carabiniere, mettendo così in serio pericolo la sua vita. Ne è scaturito un conflitto a fuoco nel quale uno dei componenti della banda è rimasto ferito, successivamente ricoverato in Rianimazione all’ospedale di Polla” spiegano.

“Questi fatti, gravi e indicativi della pericolosità degli individui coinvolti, testimoniano il livello di rischio a cui sono esposti quotidianamente gli uomini e le donne dell’Arma per proteggere le nostre comunità, in particolare in un territorio come il Vallo di Diano che, negli ultimi mesi, è stato duramente colpito da una recrudescenza di furti nelle abitazioni, creando forte allarme sociale – concludono gli esponenti della Lega – Solo attraverso la collaborazione tra cittadini, istituzioni e Forze dell’Ordine sarà possibile arginare con efficacia questi fenomeni e restituire serenità al nostro territorio”.

“Se si fosse fermato, o meglio ancora se non avesse rubato, non gli sarebbe successo nulla. Le Forze dell’Ordine hanno fatto il loro dovere” commenta il vicepresidente del Consiglio e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini.

