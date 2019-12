Si è spenta a Roma Adriana Esposito, moglie del senatore Quaranta. Il cordoglio di San Pietro al Tanagro

Si è spenta nella giornata di venerdì la signora Adriana Esposito, moglie del compianto senatore della Repubblica, Enrico Quaranta, nota e stimata figura politica ed istituzionale di San Pietro al Tanagro.

Questa mattina saranno celebrati a Roma i funerali della vedova del senatore che ormai viveva nella Capitale fin dalla morte del marito, avvenuta nel 1984.

“Con lei se ne va un altro pezzo di storia del nostro paese. Riposi in pace” è il commento del Gruppo consiliare di minoranza “San Pietro in Movimento” che, nell’annunciare la scomparsa della signora Esposito, esprime la propria vicinanza alla famiglia Esposito-Quaranta.

Alcuni esponenti del Gruppo si sono anche recati a Roma per porgere l’ultimo saluto alla vedova del senatore Quaranta e far sentire il proprio affetto alle figlie Serenella e Maria, quest’ultima candidata con la lista “San Pietro in Movimento” alle ultime Elezioni Amministrative nel piccolo centro del Vallo di Diano.

Il Consiglio comunale di San Pietro al Tanagro, insieme alla cittadinanza, hanno espresso profondo cordoglio e sentimenti di vicinanza alla famiglia Quaranta per la scomparsa della signora Adriana.

– Chiara Di Miele –