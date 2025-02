15 consiglieri di maggioranza di Capaccio Paestum rassegnano le dimissioni facendo sciogliere il Consiglio comunale e facendo decadere ufficialmente l’Amministrazione Alfieri bis.

Hanno formalizzato la loro decisione questo pomeriggio davanti al notaio il Presidente del Consiglio Angelo Quaglia e i consiglieri Igor Ciliberti, Antonio Scariati, Pasquale Accarino, Angelo Merola, Giovanni Cirone, Ulderico Paolino, Gianmarco Scairati, Maria Rosa Giuliano, Luca Sabatella, Serena Landi, Annalisa Gallo, Adele Renna, Domenico Di Riso e Rossella Anna Tedesco.

Dopo una comunicazione formale arrivata lunedì agli enti competenti, il sindaco di Capaccio Franco Alfieri e presidente della Provincia di Salerno, che si trova agli arresti da ottobre per un’inchiesta su presunti appalti truccati, nel primo pomeriggio è stato in Comune per ratificare l’atto e ufficializzare le sue dimissioni, autorizzato dal giudice e scortato dalle Forze dell’Ordine.

Il precedente documento non era stato considerato valido in quanto sprovvisto di autentica della firma.

Con le dimissioni di massa non si dovrà aspettare 20 giorni prima che diventino irrevocabili quelle del sindaco ed è stata rispettata la scadenza del 24 febbraio, termine ultimo per consentire ai cittadini di andare alle prossime Elezioni Amministrative.

