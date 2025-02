La nota rivista “Grazia” pubblica la Top Hairstylists 2025, la Guida ai Migliori Parrucchieri d’Italia in cui rientra anche Liliana Tierno con il suo salone “Oasi di Bellezza” in via Scorzo a San Pietro al Tanagro.

“Oasi di Bellezza” da poco è diventato anche Salone Prestige del marchio Balmain e, per quanto riguarda la Top Hairstylists 2025, è stato scelto tra i 90mila saloni di parrucchieri italiani grazie alle sue speciali peculiarità.

È un luogo esclusivo dove la bellezza prende vita e l’innovazione si intreccia con la passione. Liliana Tierno è sempre alla ricerca delle ultime tendenze dell’hairstyling ed è specializzata nella colorazione, offrendo anche servizi avanzati come l’ossigenoterapia.

Il Salone prossimamente diventerà una vera e propria SPA per capelli grazie ai trattamenti di ricostruzione e alle cure per ringiovanire la cute e proteggere e rinforzare le chiome.

Accanto a Liliana Tierno il team è completato dai figli Pietro e Carmen che contribuiscono al successo dell’attività seguendo la passione della madre, ormai diventata una vera icona del suo settore, presente ai Festival e agli eventi più importanti, tra cui il Festival del Cinema di Venezia e il Festival della Canzone Italiana di Sanremo, dove si prende cura del look dei personaggi famosi.

È anche una valida formatrice che insegna tecniche di colorazione, extension e taglio in prestigiose accademie.

Rientrare nella Top Hairstylists 2025 è un ennesimo motivo di orgoglio per la nota hairstylist valdianese e per tutto lo staff di “Oasi di Bellezza”, sempre pronto ad accogliere con cortesia e professionalità vecchie e nuove clienti.

– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –