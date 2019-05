Si capovolge con l’auto e finisce sulla pista ciclabile a Padula. Ferito ragazzo di Monte San Giacomo

Rocambolesco incidente stradale questa notte a Padula lungo la strada provinciale 51b che collega la Certosa di San Lorenzo con Padula Scalo.

Per cause in corso di accertamento, un ragazzo di Monte San Giacomo ha perso il controllo dell’auto su cui viaggiava capovolgendosi e finendo la sua corsa ai margini della carreggiata.

Prontamente intervenuti sul posto il personale sanitario che ha trasportato il giovane all’ospedale “Luigi Curto” di Polla per le cure del caso e i Carabinieri. Le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

Fortunatamente in quel momento non era presente nessuno in prossimità dello schianto, infatti l’arteria è costeggiata dalla pista ciclabile che soprattutto in questo periodo dell’anno è frequentata da chi pratica fitness.

– Gianluca Calenda –