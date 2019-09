Settembre Culturale ad Agropoli. Domani Roberto Maroni presenta il suo libro “Il rito ambrosiano”

Un successo crescente quello del Settembre Culturale, la rassegna promossa e organizzata dall’Amministrazione comunale di Agropoli retta dal sindaco Adamo Coppola.

Tra gli appuntamenti conclusivi spicca quello in programma per domani, martedì 24 settembre, quando sarà ospite dell’evento Roberto Maroni, già ministro dell’Interno, del Lavoro e delle Politiche sociali, ex Presidente della Regione Lombardia.

Maroni presenterà il suo libro “Il rito ambrosiano – Per una politica della concretezza” nel quale tratta della concretezza di Milano contro la palude immobile della politica romana. Dialoga con l’autore Francesco Crispino, consigliere delegato alla Cultura del Comune di Agropoli.

Mercoledì 25 settembre ospite della rassegna sarà lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet, che presenterà “Passione”. Questo il messaggio dell’autore:”Bisogna spiegare ai giovani che cosa significhi la passione, il fuoco interiore necessario per tenere accesi i propri desideri e cercare di soddisfarli, è oggi un compito fondamentale, se si vuole davvero sostenerli nella scoperta e costruzione di sé, alimentare la loro gioia, coltivare i loro entusiasmi, non anestetizzarli o assopirli“. A dialogare con Crepet la psicologa Roberta Del Duca.

Venerdì 27 settembre spazio a Daria Colombo, moglie del cantante Roberto Vecchioni, che presenterà “Cara Premier ti scrivo”. Sette racconti che si intrecciano sullo sfondo dell’Italia di oggi a cavallo del Ferragosto 2018. Un romanzo corale che affronta il presente con le sue contraddizioni, le sue paure e speranze attraverso le storie dei suoi personaggi. Dialoga con l’autrice, l’avvocato Francesca Campanile.

– Chiara Di Miele –