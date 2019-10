Servizio Civile Pro Loco Teggiano.Prorogata al 17 ottobre la scadenza per la presentazione delle domande

E’ prorogata fino alle ore 14.00 di giovedì 17 ottobre la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al progetto di servizio civile della Pro Loco di Teggiano.

Si cerca un totale di 18 volontari per il progetto che prende il nome “Teggiano Città Museo” e fa parte del settore “patrimonio artistico culturale”.

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line.

Per l’ammissione alla selezione è richiesta la cittadinanza italiana, o di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, di aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo.

La Pro Loco, in virtù della sua natura e degli obiettivi del progetto, richiede la presenza obbligatoria dei giovani selezionati nei giorni festivi, rispettando le ore settimanali previste dalla normativa che disciplina il servizio civile universale. In occasione delle principali manifestazioni organizzate dalla Pro Loco Teggiano tutti i giovani selezionati dovranno garantire la loro presenza dalle ore 09.00 alle 24.00, sempre nel rispetto delle ore settimanali previste dalla norma. In occasione della manifestazione “Alla Tavola della Principessa Costanza” è assolutamente vietata la fruizione di premessi, se non correlati da particolari urgenze documentate o motivate da ragioni di salute.

– Paola Federico –