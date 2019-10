Atti osceni nella pineta di Capaccio Paestum. Multa e daspo urbano per due uomini

Atti osceni in luogo pubblico nella pineta di Capaccio Paestum. Protagonisti due uomini, un salernitano e un napoletano.

Si erano appartati nella pineta, nascosti tra la fitta presenza di alberi, per scambiarsi effusioni amorose ma sono stati scoperti mentre erano intenti a fare sesso orale dagli agenti della Polizia Municipale di Capacci Paestum, guidati dal Capitano Natale Carotenuto.

Per loro sanzioni e daspo urbano. Infatti, entrambi saranno costretti a pagare una multa di oltre 3mila euro.

I caschi bianchi hanno agito in borghese per alcuni controlli mirati voluti dal sindaco Franco Alfieri. Non è infatti il primo episodio che si verifica in località Varolato, dove è avvertito molto anche il fenomeno della prostituzione.

– Paola Federico –