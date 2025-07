64 nuove risorse sono state destinate alla Basilicata dagli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) nell’ambito del Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021–2027.

Gli operatori serviranno a rafforzare la capacità amministrativa e tecnica degli ATS, migliorando così anche i servizi di prossimità rivolti a famiglie, anziani, minori e persone in condizione di fragilità.

“Si tratta di un’occasione significativa per il potenziamento della capacità amministrativa e operativa dei servizi sociali, in un’ottica di maggiore prossimità, presa in carico integrata e tempestiva risposta ai bisogni delle persone e delle comunità – ha commentato l’assessore Cosimo Latronico -. La pubblicazione del bando rappresenta un passaggio strategico per rafforzare i servizi sociali di base e sostenere il lavoro quotidiano svolto dai Comuni e dagli Ambiti Sociali Territoriali. È il frutto di un percorso condiviso, in cui gli ATS lucani hanno avuto un ruolo centrale nel definire il fabbisogno, ora recepito nel bando ministeriale”.

Secondo Latronico è “un’ulteriore dimostrazione di come il lavoro in sinergia tra Stato e territori possa produrre risposte concrete a beneficio delle persone. Quest’azione, inoltre, si inserisce perfettamente nel quadro più ampio delle politiche regionali di rafforzamento del welfare territoriale che puntano a rendere sempre più efficaci ed inclusive le risposte pubbliche ai bisogni sociali, in linea con gli obiettivi strategici della pianificazione regionale e con gli interventi già avviati nell’ambito del PNRR”.

Per diventare uno dei 64 operatori bisogna superare il concorso gestito direttamente dal Ministero. CLICCA QUI