L’Asl Salerno, in riferimento al D.M. 22 agosto 2022, dà l’avvio alle agevolazioni per l’acquisizione di ausili e protesi utili allo svolgimento di attività motorie o sportive amatoriali individuali, destinate a persone con disabilità fisica, finalizzati ad estendere le abilità della persona e migliorare la sua qualità di vita.

Tale agevolazione è finalizzata ad estendere le abilità della persona disabile e a migliorare la sua qualità di vita, mediante l’erogazione di un contributo economico a sostegno delle spese di acquisto per dispositivi medici per lo svolgimento di attività motorie o sportive amatoriali individuali.

I dispositivi medici offerti a tale scopo, ovvero protesi per arti e sedie a rotelle, sono funzionali al superamento delle limitazioni motorie della persona disabile in grado di praticare attività sportive e al miglioramento delle potenzialità della persona in relazione alle sue possibilità di integrazione sportiva.

I beneficiari di tale iniziativa saranno i residenti dell’Asl Salerno con amputazioni o affetti da paraparesi, paraplegia o tetraparesi, invalidi civili o, se maggiorenni, in attesa di tale riconoscimento, nella fascia di età compresa tra i 10 e i 64 anni.

Le domande di partecipazione, a partire dalle ore 8:00 del 18 luglio, dovranno essere presentante mediante posta elettronica certificata all’indirizzo ds60@pec.aslsalerno.it, attraverso raccomandata a/r all’indirizzo Distretto Sanitario n.60 ASL Salerno, via Salvatore Giordano Nocera Inferiore, n.7 CAP 84014 o mediante consegna a mano presso l’Ufficio UO Disabilità Riabilitazione e Protesica.

Il termine ultimo di presentazione della domanda è fissato alle ore 23:59 del 18 settembre.