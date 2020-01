Il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza, con l’inizio del nuovo anno, sta svolgendo mirate attività di controllo del territorio, soprattutto in materia di circolazione stradale, così da garantire maggiori condizioni di sicurezza per gli utenti.

I Carabinieri dei rispettivi Comandi di Stazione e Compagnia hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria alcuni responsabili di violazioni di carattere penale e amministrativo.

In particolare, a Marsico Nuovo un 33enne del posto è stato denunciato perchè, dopo un controllo alla circolazione stradale e dopo essere stato sottoposto ad accertamento tramite etilometro, è risultato avere un tasso alcolemico superiore al valore consentito. La patente di guida gli è stata ritirata.

A Castelluccio Inferiore un 48enne del posto, durante un controllo alla circolazione stradale, si è rifiutato di sottoporsi ad accertamento etilometrico. Per questo motivo è stato denunciato e il documento di guida è stato ritirato mentre l’auto è stata affidata al legittimo proprietario.

Inoltre, sono state segnalate alle competenti Autorità Amministrative per uso personale di stupefacenti 4 persone residenti a Marsico Nuovo, Marsicovetere e nelle province di Napoli e Cosenza, trovate in possesso di hashish e marijuana.

I risultati conseguiti confermano quanto importanti risultino, in chiave preventiva e in un delicato periodo qual è quello invernale, queste attività istituzionali svolte dai Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza a presidio delle principali arterie, in modo da contrastare efficacemente e tempestivamente indebite condotte, il più delle volte potenzialmente pericolose non solo per l’incolumità propria ma anche di altre persone.

– Chiara Di Miele –