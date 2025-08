Per la Gelbison è un ritorno all’antico. Il club cilentano, dopo la storica promozione centrata tre stagioni fa dalla serie D alla C vincendo il girone I che comprende formazioni calabresi e siciliane e dopo l’amara retrocessione al temine dell’unica apparizione nel mondo dei professionisti, una volta ritornata in quarta serie nelle ultime due annate sportive ha fatto parte del girone H che comprende squadre pugliesi e e calabresi e nella scorsa annata ha provato la risalita nel girone G con formazioni laziali e sarde.

Oggi la Lega Nazionale Dilettanti nel diramare i 9 raggruppamenti ha inserito nuovamente i rossoblù vallesi del presidente Maurizio Puglisi nel Girone I.

La Gelbison e il Savoia saranno le uniche due a rappresentare la Campania, mentre sono ben 12 le siciliane (Athletic Palermo, Castrum Favara, Città di Acireale, Città di Gela, Enna, Messina, Milazzo, Nissa, Nuova Igea Virtus, Paternò, Ragusa e Sancataldese) e 4 della Calabria (Reggina, Sambiase, Vibonese e Vigor Lamezia).

Come si può notare, tante formazioni dal passato nobile.

La Gelbison non nasconde le proprie velleità di puntare al ritorno in Lega Pro. Le maggiori insidie arrivano dalla Reggina, con un passato nella massima serie, e dalle siciliane Nissa e Ragusa. Per il calendario bisognerà attendere almeno un’altra settimana, in ogni caso prima del Ferragosto.