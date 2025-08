Nel cuore del borgo di pietra che respira storia e resistenza la terza serata della rassegna “Roscigno Vecchia è viva” si rende protagonista di un incontro che unisce cultura, narrazione, emozione. Si annuncia come una vera serata d’onore, curata nella regia da dLiveMedia, sotto la direzione di Roberto Vargiu.

Ospite speciale l’attrice, scrittrice e personalità televisiva Chiara Francini, reduce da una carriera intensa e profonda che attraversa teatro, cinema e tv. Chiara Francini è autrice di bestseller per Rizzoli come “Le querce non fanno limoni” (maggio 2025), un romanzo che intreccia passioni, memoria e Resistenza attraverso le vicende di Delia e della sua famiglia, in un percorso che attraversa cinquant’anni di storia italiana.

Accompagna questa serata anche la giornalista di Ondanews Chiara Di Miele, che dialogherà con Francini in un’intervista esclusiva, offrendo al pubblico l’opportunità di porre domande, curiosità, riflessioni.

Chiara Francini presenterà anche il suo ultimo libro, “Le querce non fanno limoni”, raccontando come la memoria, politica, affettiva, ideologica, diventa scrittura e resistenza.

L’evento è voluto fortemente dalla Banca Monte Pruno diretta da Cono Federico, insieme al Comune di Roscigno, alla Fondazione Monte Pruno e alla Pro Loco Roscigno Vecchia. Collaborano alla realizzazione anche l’Associazione Monte Pruno Giovani presieduta da Sebastiano Greco e il Circolo Banca Monte Pruno presieduto da Aldo Rescinito.

Pino Palmieri, sindaco di Roscigno, nel presentare l’evento ha dichiarato: “Portare la cultura genuina in un luogo come Roscigno Vecchia significa riaffermare la nostra storia e rigenerarla. Qui le radici sono vita: ascoltiamole insieme.”

Michele Albanese, Presidente della Fondazione Monte Pruno, orgoglioso, ha aggiunto: “Crediamo nel potere delle parole e della memoria. Questa serata è un impegno concreto verso le origini, i valori, la comunità. Perché chi salvaguarda la cultura, costruisce il futuro.”

Per completare l’esperienza sensoriale stand gastronomici proporranno specialità locali, offrendo un dopo spettacolo conviviale e autentico, immersi tra i vicoli antichi e il silenzio che parla.

“Vi invitiamo tutti: non mancate a questa serata che farà vibrare le corde più profonde del cuore e della memoria. La cultura è viva. E parla da Roscigno Vecchia” fanno sapere gli organizzatori.