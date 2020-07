Sergio Rubini ospite a Sassano per una Masterclass di recitazione. “Sarò un collega, non un maestro”

Ospite d’eccezione a Sassano per due giorni il noto attore di origini pugliesi Sergio Rubini che, oggi e domani, tiene una Masterclass di recitazione nel Cine Teatro Totò. L’evento, a cui hanno risposto numerosi attori amatoriali e compagnie teatrali della regione, è stato organizzato dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Tommaso Pellegrino.

Questa mattina la conferenza stampa di presentazione e il via delle prime attività con i partecipanti. Presenti, oltre al primo cittadino, anche il vicesindaco Antonio D’Amato, gli assessori Tania Esposito e Mario Trotta, e Andrea Cannavale, figlio dell’attore Enzo e produttore cinematografico.

Rubini, apprezzato sia come attore che come regista, di recente ha ricevuto il Premio alla Carriera all’Ischia Film Festival. Inoltre sta lavorando alla storia dei tre fratelli De Filippo che inizierà a girare a fine estate.

“Nel mio mestiere la cosa più complicata è mantenere l’amatorialità – ha affermato appena salito sul palcoscenico del Cine Teatro Totò – . Questo mestiere va fatto sulla base della passione che fa parte solitamente degli attori amatoriali più che di quelli professionisti. Sono qui per dare, ma anche per rubare dagli altri. Non sarò un maestro, ma un collega“.

La Masterclass si concluderà domani, presso l’Anfiteatro “Terra Mia”, con la consegna degli attestati agli attori partecipanti.

Ai microfoni di Ondanews Sergio Rubini e il sindaco Tommaso Pellegrino.

– Chiara Di Miele –