Covid-19. Il ministro della Salute:”Quarantena obbligatoria per chi ha soggiornato in Romania e Bulgaria”

In Italia disposta la quarantena per chi negli ultimi 14 giorni ha soggiornato in Romania e Bulgaria. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un’ordinanza dopo alcuni casi di contagio da Covid-19 importati dai due Paesi.

“Questa misura è già vigente per i Paesi extra Ue ed extra Schengen. Il virus non è sconfitto e continua a circolare. Occorre ancora grande prudenza” ha aggiunto.

In questi giorni, infatti, molte persone stanno rientrando in Italia a bordo di autobus provenienti da Romania e Bulgaria.

Preoccupante la situazione vissuta in Romania, dove nelle ultime ore si è registrato un picco di contagi giornalieri da 1112 casi. Sono 2126 le vittime totali in seguito all’infezione da Coronavirus.

– Chiara Di Miele –