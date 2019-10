Sequestrato l’ex cinema Garofalo a Battipaglia. All’interno una discarica di rifiuti pericolosi

L’ex cinema Garofalo di Battipaglia trasformato in una vera e propria discarica. A fare l’amara scoperta i finanzieri del Gruppo di Eboli che hanno sequestrato l’edificio della famiglia Barlotti. Proprietari dell’immobile anche l’ex sindaco Gennaro Barlotti.

Le indagini sono scattate a seguito di alcune segnalazioni. Nell’ex cineteatro i finanzieri, diretti dal Maggiore Napolitano, hanno ritrovato enormi cumuli di rifiuti, anche speciali, e materiali di risulta edile.

I proprietari sono stati denunciati per irregolarità riguardanti le norme ambientali. È stata quindi avviata un’indagine per accertare da quanto tempo i locali dell’ex cinema siano stati trasformati in discarica. Per lo più è stato ritrovato materiale di risulta che doveva essere regolarmente smaltito presso centri appositi.

I proprietari dovranno ripristinare lo stato dei luoghi e quindi il materiale dovrà essere rimosso e trasportato in una discarica autorizzata.

– Paola Federico –