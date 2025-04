Ieri si è svolta a Napoli la premiazione delle selezioni per i Campionati di Fisica 2024/25, organizzati per l’Italia dall’associazione per l’insegnamento della Fisica, ed anche il Polo Liceale “Pomponio Leto” di Teggiano ha ricevuto un importantissimo riconoscimento.

Grazie alla splendida performance di Attilio Michele Sica, alunno della classe quinta A del Liceo Scientifico Ordinario, l’istituto ha incrementato il suo “paniere” di successi nell’ambito della fisica. Presso il Complesso dei SS. Marcellino e Festo, Attilio Sica accompagnato dalla docente di Fisica ha ricevuto, insieme ad altri giovani studenti della Campania, il premio come vincitore nella selezione della provincia di Salerno.

L’incontro ha avuto come ospite d’onore Andrey Varlamov, fisico italiano di origine ucraina, studioso della materia condensata, che lavora sulla superconduttività, sui fenomeni di fluttuazione, sulla fisica del grafene e sulla termoelettricità. È uno tra i principali ricercatori presso l’Istituto di superconduttori, ossidi e altri materiali e dispositivi innovativi presso lo SPIN-CNR di Roma.

Grande l’entusiasmo anche del Dirigente Scolastico Maria D’Alessio che ha sostenuto e motivato il giovane Attilio, al quale plaude l’intera comunità del “Pomponio Leto”, orgogliosa dell’ottimo traguardo.