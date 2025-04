Paura nella notte a Capaccio Paestum per un rocambolesco incidente stradale che si è verificato lungo la Statale 18 in località Spinazzo.

Per cause da accertare una Volkswagen Golf e una Dacia si sono scontrate e in seguito all’impatto la Golf si è ribaltata in strada. A bordo delle auto viaggiavano due giovani del posto che hanno riportato delle ferite.

Per estrarli dagli abitacoli si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Agropoli. Successivamente i sanitari del 118 li hanno trasportati in ospedale per le cure del caso.

La dinamica dello scontro è al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Agropoli ai quali è toccato effettuare i rilievi.