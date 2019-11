Seggiolini antiabbandono. Scatta da oggi l’obbligo di montarli sulle auto

Scatta oggi e non il 6 marzo 2020, l’obbligo di montare sulle auto i seggiolini antiabbandono per bambini fino a quattro anni.

Lo ricorda il ministero dei Trasporti, specificando che il regolamento di attuazione dell’articolo 172 del nuovo Codice della Strada in materia è stato pubblicato il 23 ottobre sulla Gazzetta Ufficiale, prevedendo l’entrata in vigore 15 giorni dopo, appunto il 7 novembre. Ora parte la corsa ad acquistare il dispositivo di allarme o un seggiolino che ne sia dotato. Chi non si adegua, invece, rischia delle sanzioni amministrative da 81 a 326 euro e la decurtazione di 5 punti dalla patente.

In base al decreto, spiega l’Asaps l’Associazione sostenitori Polstrada, i dispositivi “dovranno attivarsi automaticamente e dovranno essere dotati di un allarme in grado di avvisare il conducente della presenza del bambino nel veicolo attraverso appositi segnali visivi e acustici“. Il Decreto del ministero dei Trasporti ha stabilito anche le caratteristiche tecniche di questi dispositivi che potranno essere integrati nel seggiolino oppure una dotazione di base o un accessorio del veicolo.

“L’Asaps – commenta il presidente Giordano Biserni – auspicava un margine di tempo maggiore interpretando la legge in modo più favorevole e con la concessione dei 120 giorni inizialmente previsti, così non è stato. Pertanto genitori, nonni e accompagnatori affrettatevi!“.

