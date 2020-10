“Il comune di Roscigno ha, tra scuola media ed infanzia, circa 20 iscritti tutti del posto e oggi si sono ritrovati con la scuola chiusa perché in Campania abbiamo superato i 1.000 contagiati“.

Ad affermarlo, con tono di protesta, è proprio il primo cittadino del piccolo comune degli Alburni, Pino Palmieri.

“Premesso che, il nostro isolamento non nasce con il Covid, ma con la scarsità dell’offerta di lavoro, dalla viabilità martoriata da un ventennio e soprattutto dalla carenza dei servizi socio/sanitari offerti – sottolinea Palmieri -, mi corre l’obbligo ricordare al Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che i piccoli comuni come Roscigno non sono grandi centri urbani. Quindi, gentilmente, produca atti impositivi differenziati per il tipo di territorio, altrimenti corriamo il rischio di riprodurre casistiche tipo bando regionale, dove il piccolo comune e la grande città partecipano in egual misura. Amministriamo a misura di territorio e non utilizzando il sistema calderone“.

Il sindaco Palmieri ha infine espresso la sua volontà di presentare ricorso al TAR, dopo la verifica delle condizioni con l’aiuto di un legale.

– Paola Federico –