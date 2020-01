Scuola. Intervista a Rosaria Murano, Dirigente Scolastica dell’Istituto “Sacco” di Sant’Arsenio

Scade il 31 gennaio il termine ultimo per le iscrizioni all’anno scolastico 2020/2021.

Intervista al Dirigente dell’Istituto di Istruzione Superiore “Mons. Sacco” di Sant’Arsenio Rosaria Murano.

Preside Murano, quali sono i punti di forza dell’Istituto di Istruzione Superiore “Mons. Antonio Sacco” di Sant’Arsenio?

L’Istituto di Istruzione “Mons. Sacco”, composto dall’ITE e dall’IPSEOA, prepara gli studenti all’Università e al lavoro creando, potenziando e affinando capacità e competenze rispondenti alle esigenze di vari settori produttivi. E’ una scuola che rivolge massima attenzione al benessere psico-fisico degli allievi grazie anche all’attivazione, al suo interno di uno sportello di ascolto affidato alla psicologa, dottoressa De Vita. La nostra, poi, è una scuola che consente ai propri studenti di poter frequentare corsi di informatica ai fini delle certificazioni ECDL ADVANCED e corsi di lingua Inglese ai fini del conseguimento di certificazioni linguistiche. Sistematicamente, poi, i ragazzi partecipano a varie gare per l’ITE (Olimpiadi di Matematica e Olimpiadi di Economia e Finanza) e per l’IPSEOA (“Gran Premio Barman Domani”) promosso da AIBES e varie gare gastronomiche. In tutte le gare gli studenti dei due istituti si sono sempre distinti mettendo in campo con successo le competenze acquisite e regalandoci grandi soddisfazioni.

Perchè uno studente dovrebbe scegliere il vostro istituto?

Gli allievi che sceglieranno la nostra comunità educante troveranno un clima accogliente ed attento alle esigenze di ognuno e la certezza di poter percorrere strade diverse al termine del percorso. Infatti a conclusione dei 5 anni di studio, essi potranno tanto trovare soddisfacenti collocazioni lavorative quanto proseguire gli studi scegliendo qualsiasi percorso universitario. Inoltre abbiamo attivato anche un corso di studio serale per gli indirizzi dell’IPSEOA di Enogastronomia e di Sala e Vendita. Tale corso consente di conseguire il diploma e, ancor più importante, le capacità professionali adeguate per il settore enogastronomico. Si tratta di un indirizzo già in vigore dallo scorso anno e visto il forte interesse manifestato, confermiamo anche quest’anno l’iscrizione, aperta a tutti coloro che abbiano compiuto i 16 anni di età. Si tratta di una ulteriore opportunità offerta dall’istituto “Mons. Sacco” di Sant’Arsenio che può essere di supporto a quanti, per ragioni disparate, non siano riusciti a conseguire un diploma oppure a chi, per esigenze lavorative, vuole conseguire un nuovo diploma capace di aprire a nuove opportunità lavorative adeguate al contesto in cui si vive.

Qual è l’invito che vorrebbe rivolgere agli studenti chiamati a scegliere il loro prossimo percorso di studi?

L’invito è quello di scegliere l’indirizzo di studi che meglio valorizzi le capacità e le attitudini di ciascuno affinchè ognuno di essi possa raggiungere il proprio successo personale e professionale. Qualora volessero scegliere la nostra scuola saremo felici di accoglierli e seguirli con attenzione, dedizione, competenza e professionalità.

– redazione –