Il Presidente dell’Ordine dei Commercialisti Nunzio Ritorto, in merito alla soppressione del Team Controlli dell’Agenzia delle Entrate di Sala Consilina ha fatto sapere di avere incontrato, in due occasioni, il Direttore Regionale della Campania per trovare una soluzione al problema.

Dal confronto è emersa una proposta tuttora al vaglio della Direzione che potrà essere oggetto di ulteriori riflessioni in occasione dell’incontro che l’assessore regionale Corrado Matera ha chiesto ed ottenuto per domani, 30 gennaio, alle ore 16,00 presso la Direzione Regionale dell’Agenzia dell’Entrate a Napoli.

“Sono fiducioso – ha spiegato Ritorto – che la soluzione individuata potrà rispondere alle esigenze dei commercialisti del territorio e che potrà essere ulteriormente migliorata e condivisa dagli intervenuti all’incontro di domani, qualora fosse confermata”.

– Claudia Monaco –