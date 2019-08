Scuola. Ancora carenza di Dirigenti nel Vallo di Diano, Cilento e Golfo di Policastro

Scuole senza Dirigenti in molti centri del Vallo di Diano, Cilento e Golfo di Policastro.

Con l’approssimarsi del nuovo anno scolastico, infatti, sono tante le scuole comprese nel territorio a sud della provincia di Salerno ad essere sprovviste di Dirigenti che saranno, giocoforza, assegnate a reggenze.

A seguito dei trasferimenti e dei pensionamenti e dopo l’affidamento degli incarichi dirigenziali con effetto dal 1° settembre, infatti, sono ben tre gli istituti scolastici ad essere privi di Dirigente nel Vallo di Diano: il “Pascoli” di Teggiano, gli Istituti “Camera” e Viscigliete di Sala Consilina oltre ai sottodimensionati Sant’Arsenio e Buonabitacolo.

Gli istituti sprovvisti di Dirigente tra il Cilento ed il Golfo di Policastro sono il “G. Patroni” di Pollica ed il “D. Alighieri” di Sapri. Privi di Dirigente risultano anche gli Istituti Comprensivi di Caggiano e di Serre.

Tutte queste scuole saranno affidate, al 1° settembre, a Dirigenti reggenti, con tutte le difficoltà che ciò comporta. I neo Dirigenti che andranno, invece, ad occupare le sedi risultate libere a seguito dei trasferimenti o dei pensionamenti sono Mariella D’Alessio che andrà a sostituire Rocco Colombo alla guida del “Pomponio Leto” di Teggiano, Loredana Cervelli che andrà a sostituire Paola Sabbatino all’Istituto Omnicomprensivo di Polla, Rosaria Colantuono all’Istituto Comprensivo di Campagna, Giuliana Autieri all’Istituto Comprensivo di Casal Velino, Maria Pappalardo all’Istituto Comprensivo di Oliveto Citra, Maria Concetta Buongiovanni all’Istituto Comprensivo di Bracigliano e Margherita Baldi alla Direzione Didattica del primo Circolo di Agropoli.

A reggenza dal 1° settembre andrà anche l’Istituto di Istruzione Superiore “Assteas” di Buccino il quale ha perso l’autonomia per il calo degli iscritti anche se, per sostenerne il mantenimento in vita, “Potere al Popolo” di Buccino ha invitato i propri militanti ad iscriversi e superare così il tetto delle 600 iscrizioni richiesto dalla normativa vigente in materia. Sono stati in tanti ad aver aderito all’iniziativa, con la speranza di scongiurare il pericolo di soppressione dell’autonomia.

Per la cronaca, a causa della mancata attribuzione di posti in Campania, i due unici docenti del Vallo di Diano che hanno superato il Concorso per Dirigente, Daniele Galani di Polla ed Annunziata Galizia di Sanza, molto probabilmente non saranno assunti a partire dal prossimo anno scolastico e, comunque, per loro si affaccia la prospettiva di un iniziale impiego soltanto in qualche regione del Nord a partire dall’anno scolastico 2020/2021.

– redazione –