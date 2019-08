Evade i domiciliari e perseguita una donna a Capaccio Paestum. In carcere stalker 32enne

I Carabinieri della Compagnia di Agropoli, diretta dal Capitano Francesco Manna, hanno dato esecuzione alla misura cautelare della custodia in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Salerno, su richiesta della locale Procura, per atti persecutori, evasione e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, nei confronti di un 32enne residente nel comune di Capaccio Paestum, già agli arresti domiciliari per lo stesso reato.

Il provvedimento restrittivo scaturisce dalle risultanze investigative dei militari della Stazione di Capaccio, a seguito delle ripetute condotte persecutorie messe in atto ai danni di una donna del luogo.

In particolare, l’arrestato, dopo essere evaso dagli arresti domiciliari, è stato sorpreso nelle vicinanze dell’abitazione della malcapitata con condotte persecutorie e intimidatorie.

Il 32enne, dopo le formalità di rito, è stato associato presso la Casa Circondariale di Salerno.

– Paola Federico –