Scoperto un centro di raccolta scommesse abusivo a Lauria. Denunciati i legali rappresentanti

I Carabinieri della Stazione di Lauria, nell’ambito di servizi preordinati dal Comando Provinciale di Potenza finalizzati a verificare la liceità delle attività svolte presso le sale scommesse del territorio di competenza, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Lagonegro i due legali rappresentanti di un esercizio pubblico del posto, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di aver svolto l’attività di raccolta abusiva di scommesse su eventi sportivi in assenza di concessione ministeriale e di licenza dell’Agenzia delle Dogane del Monopolio di Stato.

I militari, con l’ausilio di funzionari dell’Agenzia – Sezione di Potenza, hanno controllato il centro e hanno scoperto che sia il locale che la società estera di raccolta scommesse in esso rappresentata, con sede a Malta, non erano in possesso della prescritta licenza prevista dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Il centro è risultato sprovvisto della concessione amministrativa dell’Amministrazione Autonoma del Monopolio di Stato.

I Carabinieri hanno eseguito il sequestro preventivo della struttura e di 9 postazioni pc, oltre a stampanti, televisore, server e modem.

Si tratta dell’ultima operazione condotta dall’Arma potentina nello specifico settore delle scommesse, che si manifesta nelle varie comunità locali attraverso una serie di problematiche correlate e risulta essere molto avvertita.

– Chiara Di Miele –