Parco Nazionale. Domani a Vallo della Lucania un workshop per la riqualificazione in chiave Smart City

Domani, giovedì 28 marzo, alle ore 10, presso la sede del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni a Vallo della Lucania si terrà il Workshop “Programma di interventi per una Riqualificazione in chiave Smart City dei Comuni e territori del Parco del Cilento, Vallo Di Diano e Alburni” organizzato dal Parco e dall’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile).

Uno dei principali obiettivi del protocollo d’intesa sottoscritto tra i due Enti pubblici è l’attuazione del progetto “New Energy Park Angelo Vassallo” che mira al raggiungimento dell’autonomia energetica del Parco e che comporta la programmazione di una serie di interventi di riqualificazione delle infrastrutture strategiche necessarie alla gestione del Parco e dei Comuni insistenti sul relativo territorio.

Come passo iniziale, l’ENEA promuove un programma di supporto in merito alla riqualificazione dell’infrastruttura della pubblica illuminazione e alla pianificazione di interventi per favorire lo sviluppo sostenibile del territorio attraverso l’implementazione di modelli e pratiche di economia circolare.

L’ENEA, quale Ente coordinatore del Progetto ES-PA (Energia e Sostenibilità per la Pubblica Amministrazione), ha il compito di rafforzare le competenze dei pubblici amministratori sui temi energetici e della sostenibilità al fine di favorire la programmazione di interventi di riqualificazione territoriale in chiave smart city tramite l’applicazione di soluzioni eco-innovative e di nuove soluzioni digitali che vedono nell’acquisizione e gestione dei dati il punto di partenza dei processi gestionali smart.

Nel corso del Workshop, l’ENEA presenterà agli amministratori un programma operativo e degli strumenti attuativi per avviare una riqualificazione sia a livello gestionale sia a livello tecnologico dell’infrastruttura della pubblica illuminazione. Tale processo gestionale consentirà ai Sindaci, tramite la piattaforma PELL (Public Energy Living Lab) dell’ENEA, di disporre in tempo reale di una costante e trasparente valutazione sia dello stato di fatto dei propri impianti sia del livello qualitativo delle relative prestazioni energetiche, funzionali ed economiche, consentendo inoltre un’attività di benchmarking. Il PELL difatti rappresenta lo strumento di raccolta, organizzazione, gestione, elaborazione e valutazione dei dati strategici dell’impianto di pubblica illuminazione, consentendo quotidianamente un monitoraggio trasparente ed una valutazione qualitativa delle funzionalità del servizio, oltre a fornire all’Amministrazione un aggiornato stato di fatto dell’impianto. L’adesione al PELL è gratuita per tutte le Amministrazioni ma implica l’acquisizione dei dati dell’impianto secondo il datamodel PELL oggi ufficialmente acquisito da Consip e dalle specifiche dell’Agenzia Italiana per l’Italia Digitale. Per consentire il corretto utilizzo della piattaforma e l’acquisizione dei dati impiantistici, l’ENEA metterà a disposizione alcune apposite linee guida. Il PELL rappresenterà, quindi, lo strumento chiave per l’attuazione del Programma di gestione autonoma ed innovativa dell’infrastruttura della pubblica illuminazione introducendo quel modello gestionale che garantisce l’avvio del processo di rigenerazione urbana in chiave smart city.

Nell’ambito del programma della giornata saranno inoltre presentati possibili strumenti per la transizione verso modelli di uso e gestione efficiente delle risorse del territorio attraverso strategie e buone pratiche di economia circolare ed efficienza energetica. La collaborazione tra l’ENEA e il Parco ha consentito, quale primo passo verso la promozione di un processo innovativo nella gestione dell’infrastruttura della pubblica illuminazione, l’organizzazione di un evento di sensibilizzazione e rafforzamento delle Amministrazioni locali sul tema.

