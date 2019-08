Scoperto dai Carabinieri a spacciare droga a Roma. In manette 37enne di Agropoli

A Tor Bella Monaca a Roma durante alcuni controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Frascati, sono state arrestate sette persone e sequestrate 100 dosi di droga.

Per cinque di loro, beccati in flagranza di reato mentre erano intenti a spacciare in via dell’Archeologia, sono scattate subito le manette.

Tra gli arrestati, spicca anche un 37enne di Agropoli che è stato colto in flagranza di reato.

I Carabinieri hanno trovato oltre 100 dosi di droga tra cocaina, eroina, hashish, crack e marijuana e circa 2.000 euro, ritenuti guadagno dello spaccio.

Insieme al 37enne sono stati arrestati una 28enne, un 27enne e una 48enne, tutti di Roma e una 37enne della provincia di Ascoli Piceno.

– Claudia Monaco –