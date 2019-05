Nell’ambito dell’attività dell’Ufficio Armi della Questura di Potenza finalizzata alla verifica della regolare detenzione di armi e di munizioni dei titolari di licenza, il personale della Squadra di Polizia Amministrativa ha segnalato, alla Procura della Repubblica di Lagonegro, una persona a Lauria.

L’uomo, in possesso della licenza di porto di fucile per uso di caccia, aveva oltre mille cartucce non denunciate all’Autorità competente.

– Annamaria Lotierzo –