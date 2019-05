Battipaglia:cercano di aggredire un carabiniere intervenuto durante una lite tra vicini.Coppia arrestata

Momenti di tensione nella serata di ieri in via Ermellini a Battipaglia dove i Carabinieri e la Polizia sono intervenuti per sedare una lite tra vicini di casa.

Come si legge sul quotidiano “La Città di Salerno”, all’arrivo delle Forze dell’ordine uno dei due contendenti insieme alla convivente si è scagliato contro i militari.

Infatti l’uomo con un fendente avrebbe cercato di ferire un carabiniere senza riuscirci.

La coppia è stata arrestata con l’accusa di resistenza e violenza contro pubblico ufficiale e lesione. L’altro vicino protagonista della lite ha avuto una prognosi di dieci giorni a causa dei colpi ricevuti.

– Annamaria Lotierzo –