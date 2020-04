Scoperto con oltre 3 chilogrammi di droga da spacciare. Arrestato 33enne salernitano

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno arrestato il 33enne salernitano G.D. per spaccio di droga.

Un’attenta attività investigativa ha portato i Carabinieri ad individuarlo come possibile detentore di stupefacenti. In seguito, il 33enne è stato bloccato dai militari e sottoposto a perquisizione domiciliare.

Sono stati così ritrovati oltre 400 grammi di crack e circa 3 kg di sostanza da taglio. In più sono stati sequestrati anche 1.000 euro in contanti, probabile provento dello spaccio. Il crack era sia in composizione solita che, in parte, già dosato e pronto per essere spacciato.

Il 33enne, poiché incensurato, è stato condotto agli arresti domiciliari.

– Paola Federico –